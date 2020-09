Le pack HP avec un PC portable, une sacoche et une imprimante à 329€ est de retour !

Cdiscount propose à nouveau le pack PC portable HP 15,6“ avec l’imprimante et la sacoche à 429 € avant offre de remboursement de 100 €. Ce pack vous reviendra à 329 € au final et vous serez entièrement équipé pour un usage bureautique et surf sur Internet. Voyons en détail ce que comprend ce pack.

Le PC HP 15S-FQ1030NF est équipé d’un écran 15,6“ à bord fin pour réduire l’encombrement global du portable. La machine est dotée d’un processeur Intel Core i3-1005G1 disposant de 2 cœurs et 4 Mo de mémoire cache. La mémoire vive s’élève quant à elle à 4 Go. Le stockage est assuré sur un disque PCIe SSD de 256 Go permettant un démarrage rapide du PC et de vos applications.

Son autonomie peut atteindre 11h30 d’après HP, vous pourrez partir en week-end avec sans vous encombrer du chargeur. Le pack comprend également une sacoche comprenant deux poches, la principale qui accueillera le PC portable et une poche sur la face avant pour ranger vos accessoires. Elle dispose d’une poignée et d’une sangle pour la porter en bandoulière.