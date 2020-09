Bon plan : le vidéoprojecteur Xiaomi Full HD 1080P encore moins cher !

Pour moins de 360€, vous pouvez vous offrir ce vidéoprojecteur compact et bien équipé. Il sera parfait pour projeter l’image sur un écran de 60 à 120 pouces de diagonale, vous offrant une belle surface d’affichage et une grande netteté grâce à une lentille haute sensibilité et la mise au point automatique.

Il propose un ratio de projection de 1,2 :1 permettant de diffuser une grande image dans une petite pièce. De plus, vous pourrez choisir la taille de l’image en fonction du recul de l’appareil (80“ pour 2 mètres, 100“ pour 2,5 mètres, 120“ pour 3 mètres).