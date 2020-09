Un PC portable gamer Asus sous AMD Ryzen 7 à moins de 1000€

Cdiscount s'occupe de ce bon plan. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne vous livrera gratuitement à domicile et permet de régler le montant demandé en quatre fois (soit 256,02€ au moment de l'achat puis 255,99€ par échéance). La garantie de base est valable pendant deux ans. Surtout, n'oubliez pas d'activer votre essai gratuit à Cdiscount à volonté (puis 29€/an) pour recevoir toutes vos commandes plus rapidement.

Le PC Asus que nous avons sous les yeux arbore un magnifique écran 15,6 pouces avec une définition Full HD. Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz et il dispose d'un revêtement anti-éblouissement. Passons au processeur AMD Ryzen 7 3750H à 2,3 GHz qui est épaulé par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX Vega 10, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le système d'exploitation est forcément en Windows 10 Édition Familiale 64 bits.

Avec une telle configuration, la plupart de vos jeux tourneront à fond avec des graphismes somptueux et une fluidité exemplaire. Aucune tâche ne résistera à cet ordinateur portable.