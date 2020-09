Le PC portable Gamer Lenovo Legion avec une GTX1660Ti à moins de 800€

Passons désormais aux points forts du PC portable Gamer après avoir évoqué l'offre promotionnelle.

Le Legion Y540 de Lenovo est équipé d'un écran FHD à rétroéclairage par LED de 15,6 pouces (résolution 1920 x 1080px) ; d'un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300H / 2.4 GHz ; d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660Ti ; d'une mémoire vive de 8 Go de RAM ; d'un espace de stockage de 1 To en HDD et de 256 Go en SSD ; et du système d'exploitation Windows 10 Edition Familiale.