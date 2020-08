L'écran de PC gaming FreeSync Viewsonic à prix cassé pour la rentrée 2020 chez Cdiscount !

Avec ce VX2458 de 24", Viewsonic propose un moniteur équipé d'une dalle TN qui montre un design attrayant, occupant peu d'espace et proposé à un tarif relativement bas.

Qu'on se le dire, la dalle TN n'est pas la plus fidèle pour restituer les couleurs, elle affiche en outre un taux de contraste assez faible et ne dispose de larges angles de vision. Malgré tout, elle excelle dans d'autres domaines, avec des caractéristiques qui se prêtent particulièrement aux jeux vidéo compétitifs où réactivité et fluidité prennent une place importante.

Si vous hésitez encore à opter pour une dalle TN, sachez que nous avons détaillé tous les avantages et inconvénients des différentes technologies de dalles dans un dossier dédié.