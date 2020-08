Le PC portable Asus Vivobook S 17" avec Ryzen 3 + sacoche + souris à moins de 550€

Le Asus Vivobook S S712DA-BX392T est un PC portable équipé d'un écran HD+ à rétroéclairage par LED de 17 pouces (résolution 1600 x 900px), d'un processeur AMD Ryzen 3 3200U / 2.6 GHz, d'une carte graphique AMD Radeon Vega 3, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 1 To en HDD et 128 Go en SSD ainsi que le système d'exploitation Windows 10 Home.



Concernant la connectique, on retrouvera notamment un lecteur de cartes mémoire microSD, une prise combo casque/microphone, un port USB 3.2 Gen 1, 2 ports USB 2.0, un port USB-C 3.2 Gen 1 et un port HDMI.