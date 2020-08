Le pack rentrée PC Portable HP 15" avec i3 + Sacoche + Imprimante à moins de 330€ via ODR !

Quoi de mieux qu’un pack complet pour s’équiper ? Cidscount propose un ensemble composé d’un PC HP 15“ doté d’un processeur Intel Core i3-1005G1. Il est épaulé par 4 Go de mémoire vive. Du côté stockage, HP a installé un disque dur SSD de 256 Go. Son écran 15,6“ affiche une résolution de 1366 x 768 pixels et il est doté d’un traitement antireflet et de bordures fines.

Ce pack inclut une imprimante multifonction HP Deskjet Plus 4110 doté de la technologie jet d’encre 4 couleurs et d’un écran LCD pour contrôler ses fonctions. Elle vous permettra d’imprimer depuis un ordinateur PC ou Mac ainsi que depuis un appareil mobile avec l’application HP le tout en WiFi mais elle permet aussi de scanner vos documents et de les photocopier en couleur ou en noir et blanc.