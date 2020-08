Pour la rentrée le pack PC portable HP avec i3, sa sacoche et son imprimante est en promo !

Vous l'avez sans doute déjà compris mais rappelons qu'une sacoche pour les PC portable 17'' est incluse. Elle est imperméable et vous permettra de transporter votre machine facilement. Enfin, une imprimante 4 en 1 HP Deskjet Plus 4110 est dans ce pack. Elle possède un écran LCD sur lequel vous trouverez toutes les informations essentielles. L'impression peut être réalisée à partir d'un appareil mobile et il est également possible de numériser des documents. Bref, c'est un bon modèle multifonctions.