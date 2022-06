Avant les soldes, profitez de cet écran PC gamer à prix réduit !

Cette offre de Boulanger s'intéresse donc à un écran PC gamer de Viewsonic, une marque bien connue dans le domaine, modèle VX2758. Comme son nom l'indique, il affiche une dalle IPS rétroéclairée par LED de 27" QHD (2560x1440) dotée d'une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms. Il présente également un contrase 1000:1 et une luminosité de 350cd/m².

Des caractéristiques qui cochent toutes les cases d'un très bon écran PC gamer. En plus de cela, il dispose de nombreuses technologies pour un meilleur confort d'utilisation, avec notamment une réduction de la lumière bleue et un traitement anti-reflet.

Il n'est pas en reste côté connectique, avec un DisplayPort 1.4 et deux ports HDMI (respectivement 1.4 et 2.0). En plus d'être un solide écran PC gamer, il peut également tout à fait accueillir des consoles et s'en sortir avec brio. Côté consommation, il requière 38 W en fonctionnement et 0,5 W en veille.

Tout ceci est présenté dans un design à la fois sobre et élégant de coloris noir. Compte tenu de sa dalle 27", il lui faudra un peu de place pour s'exprimer, avec des dimensions de 68 x 45 x 18 cm.