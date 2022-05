Le prix du PC hybride Lenovo Flex 5 dégringole chez Boulanger

Que réserve le Lenovo Flex 5 ? L'écran, très important notamment pour l'usage tactile en mode tablette, fait 14" de diagonale avec un affichage Full HD. Il tourne avec un processeur Intel Core i3 1115G4 dont la fréquence de base est de 3,0 GHz et 4,1 GHz en mode Boost.

Vous pouvez compter sur un SSD de 256 Go sur lequel est installé Windows 11S et 8 Go de RAM pour assurer la fluidité globale de l'appareil. Le tout ne mesure que 21,75 x 32,22 x 2,09 cm pour seulement 1,5kg. Soit une portabilité maximum, ce qui est toujours bien pour l'usage tablette.

Pour la connectique vous avez bien sûr le Bluetooth et le WiFi côté sans-fil. Et en filaire vous avez droit à deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB 3.2 Gen 1 (type C), un port HDMI et une prise casque/micro.