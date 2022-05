Grosse baisse de prix sur les écouteurs sans-fil Jabra Elite 3

La Google I/O, conférence annuelle des développeurs de Google, a lieu cette semaine et débute par une présentation d'ouverture ce mercredi 11 mai à 19 h 00 (heure de Paris). À l'instar de la WWDC pour Apple, la Google I/O vise à aider les développeurs à tirer le meilleur parti des outils et des plateformes de Google. Cependant, la conférence d'ouverture s'adresse, elle, à un public beaucoup plus large, avec des annonces d'ordre matériel et logiciel concernant des produits dont la sortie est prévue prochainement. Nous vous invitons à suivre les annonces en direct depuis le site officiel de Google ou via notre couverture live, sur cet article.