Promo choc sur l'aspirateur robot iRobot Roomba 965 chez Boulanger

Dans le secteur des aspirateurs robots, iRobot est probablement la marque la plus connue et reconnue par les utilisateurs. Et c'est bien normal tant l'entreprise, avec plus de 20 années d'expérience au compteur, a propulsé cette catégorie de produits pour la maison avec des références toujours plus performantes et efficaces.

C'est le cas bien évidemment du Roomba 965. Ce robot aspirateur milieu de gamme a tout d'un grand à commencer par une autonomie de près de deux heures, lui permettant d'équiper tous types de logement, des petits appartements aux maisons les plus spacieuses.

Et du côté de l'aspiration ? Et bien le Roomba 965 se montre extrêmement puissant avec des performances jusqu'à 5 fois supérieures par rapport aux précédents modèles de la marque. Capable de travailler sur sols durs mais également de traiter les tapis et les moquettes, il ramasse aussi bien les poussières que les poils d'animaux. Un vrai aspirateur robot tout-terrain !