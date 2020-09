Honor MagicBook 14 et Magibook Pro : 100€ de remise sur la gamme Ultrabook Honor

La machine intègre un puissant processeur AMD Ryzen 5 3500U accompagné du chipset graphique AMD Radeon Vega 8 pour offrir des performances de haut vol, le tout est secondé par 8 Go de mémoire vive DDR4 Dual Channel. Le tout est associé à un disque dur PCIe SSD NVM de 256 Go pour offrir des temps d’accès réduits à tous vos fichiers et le lancement rapide de vos applications.

Par rapport à la génération précédente, HONOR a retravaillé le refroidissement de son MagicBook en lui offrant un ventilateur plus performant doté de 49% de pâle en plus, ce qui rend la ventilation 38% plus efficace et améliore la dissipation de la chaleur de 38% également.