Redmi Note 10 S et 5G : deux smartphones Xiaomi à prix cassé pour les Happy Days AliExpress

Ce téléphone portable est sans doute le plus abordable du marché dans la catégorie des modèles compatibles avec la 5G. Pour cela, il comprend un processeur MediaTek Dimensity 700 qui peut grimper jusqu'à 2,2 GHz. Il est épaulé par une puce graphique Mali-G57 MC2, ce qui lui permet donc de tenir son rang du côté de la 5G. Comptez aussi sur 4 Go de RAM et sur une mémoire interne de 64 Go pour stocker toutes vos données.

La partie consacrée à l'écran est également très attrayante avec une magnifique dalle AMOLED de 6,5 pouces et une définition Full HD+. Cette surface est aussi compatible avec l'affichage à 90 Hz afin de garantir une fluidité parfaite sur tous vos contenus. En photo, le capteur principal 48 MP assurera le spectacle en compagnie d'un module macro de 2 MP et d'un capteur pour la profondeur à 2 MP également. Enfin, la batterie 5000 mAh est compatible avec la charge 18 Watts. En terme d'autonomie, cela se traduit par deux journées complètes avec une seule charge.