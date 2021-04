Bon plan Xiaomi : une sélection de smartphones à prix choc !

Après avoir évoqué le contexte des offres promotionnelles de Xiaomi, passons désormais à la sélection de smartphones de la marque chinoise à prix très avantageux.

Pour le premier téléphone, il s'agit du Redmi 9 proposé dans sa version 64 Go. Disponible en trois coloris au choix, le Xiaomi Redmi 9 est vendu à 129,90 euros au lieu de 189,90 euros. Cela fait une économie réalisée de 60 euros. Compatible avec le réseau 4G, le téléphone est équipé d'un écran Dot Drop de 6,53 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels.

On retrouve aussi un processeur Octa-core MediaTek Helio G80 jusqu’à 2.0 GHz, une carte graphique ARM Mali-G52, une mémoire vive de 4 Go de RAM et une batterie de 5020 mAh compatible charge rapide en USB-C. Concernant le stockage, l'espace peut s'étendre jusqu'à 512 Go grâce à une carte microSD non fournie.

Pour la photo et la vidéo, le smartphone est composé d'une caméra grand angle de 13MP, d'une caméra ultra grand angle de 8MP, d'une caméra Macro de 5MP, d'un capteur de profondeur de 2MP et d'une caméra selfie.