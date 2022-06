Économisez 130€ sur le PC portable gamer MSI GF63 15,6"

Que propose le MSI GF63 Thin actuellement en promotion ? Tout d'abord vous allez jouer en Full HD sur une dalle IPS de 15,6" avec une vitesse de rafraîchissement pouvant s'élever à 144 images/seconde.

Ensuite, vous serez épaulé par la carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 et ses 4 Go de RAM GDDR6 dédiés, en plus du chipset graphique Intel UHD Graphics 630 inclus avec le processeur.

Ce dernier est un Intel Core i5-11400H hexa-core avec une fréquence de base de 2,7GHz et une fréquence boostée de 4,5GHz. Pour unir le tout et assurer une fluidité sans pareille vous pouvez compter sur 16 Go de RAM.

Il est équipé d'un SSD M.2 de 512 Go sur lequel il n'y a rien d'installé à part Freedos. Il vous reviendra donc d'installer le système d'exploitation de votre choix. Et sachez qu'il y a un second emplacement pour rajouter un deuxième disque, SATA cette fois-ci.

Enfin, pour la connectique vous avez droit à trois ports USB 3.2, un port USB-C 3.2 et une prise HDMI 1.4.