200€ de moins sur le MSI Creator Z16, un PC portable avec une GeForce RTX 3060

Le moins que l'on puisse dire est que le MSI Creator Z16 est une bête de puissance. Pour commencer vous avez un bel écran LCD tactile de 16" affichant du QHD+, soit une résolution de 2560 x 1600 pixels. Sachez également que la fréquence de rafraîchissement peut monter jusqu'à 120 Hz pour une fluidité incroyable.

Le processeur est un Intel Core i7-11800H couplé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 doté de 6 Go de RAM DDR6 dédiés. Pour ce qui est de la mémoire vive vous avez 16 Go d'installés sous la forme de 2 barrettes de 8 Go. Et sachez que vous pouvez les modifier pour installer jusqu'à 64 Go en DDR4 maximum.

Le SSD est un modèle M.2 PCI Express NVME de 512 Go sur lequel est installé Windows 11. La connectique est plutôt généreuse avec une prise micro/casque, deux ports USB 3.2, deux ports Thunderbolt et un lecteur de carte SD.