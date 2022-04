Avec 100€ de remise, ce PC portable MSI est un deal qui vaut le détour

Cette offre de Rue du Commerce s'intéresse donc à un PC portable bureautique de MSI, une marque qu'on ne présente plus, modèle Modern 14. Comme son nom l'indique, il affiche une dalle IPS 14" FHD doté d'une fréquence de rafraîchissement maximale de 60 Hz, couronné d'une webcam 720p.

Dans son châssis, il embarque un CPU UHD Graphics, un processeur Intel Core i3-10110U, 8 Go de RAM DDR4 3200 Mhz (pour une capacité maximale de 32 Go) et un SSD M.2 NVMe de 256 Go. De quoi largement remplir son office pour un usage bureautique ou pour le télétravail, en somme. À noter qu'il est proposé sans système d'exploitation installé nativement.

Côté connectique, il propose un port USB-C 3.2 Gen 2, deux ports USB 2.0 Type A, un port HDMI (4K à 30 Hz), un lecteur de carte micro SD et une prise jack casque/micro et trois entrées audio. Tout ceci est propulsé par une batterie Li-Polymère 3 cellules de 39 Wh qui lui assurera une solide autonomie.

Le Modern 14 n'est pas en reste non plus côté design d'un coloris gris élégant, qui a également l'avantage d'être particulièrement compact. Comptez en effet un poids de seulement 1,3 kg pour 31,8 cm de largeur, 22 cm de profondeur et 1,6 cm de hauteur une fois plié.