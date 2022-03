Asus ROG Zephyrus (RTX 3060) : un PC portable gamer est 500€ moins cher

Assez de l'aspect externe, passons maintenant aux composants de cet ordinateur portable. Et là, accrochez-vous. On commence avec un processeur 8 cœurs 35W AMD Ryzen 9 5900HS Cezanne. Celui-ci est bien entendu équipé d'une puce graphique Radeon Vega 8 pour les petites tâches quotidiennes.

Mais si vous lancez un jeu gourmand, au hasard Cyberpunk 2077 : c'est la carte graphique dédiée NVIDIA Ampere GeForce RTX 3060 avec 6 Go GDDR6 qui va prendre le relais. Et là ça donne tout de suite le ton. Celle-ci peut compter sur 32 Go de RAM afin que le jeu reste fluide même avec toutes les options graphiques au maximum.

Pour le stockage, vous avez droit à un SSD d'une capacité de 1 To. Et il y a également une connectique généreuse avec deux ports USB 3.0, deux USB 3.1 Type-C (Gen2) et un port HDMI 2.0b. Il y a Windows 10 d'installé sur l'ordinateur, qui est tout à fait prêt à accueillir Windows 11 si le cœur vous en dit.