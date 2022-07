Voici le forfait le moins cher pendant les Soldes 🔥

Un forfait mensuel adapté à vos besoins du moment, c'est vraiment idéal pour faire des économies chaque mois, car même si en juin, vous consommez 51Go et payez donc 9,99€/mois (première année de souscription), cela ne vous empêche pas de retomber à 4,99€/mois en juillet si vous ne consommez que 20Go !

Par ailleurs, vous bénéficiez via le réseau 4G/4G+ de SFR, des appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine ainsi que vers les appels en illimité vers les fixes de l'Union européenne et les DOM. Depuis la zone Europe et les DOM, vous profitez des appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et la métropole.