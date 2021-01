Bon plan : dernières heures pour l'offre forfait mobile Free 70 Go à moins de 13 €

Que trouve-t-on dans la Série Free 70 Go ? Vous l'aurez deviné, il s'agit premièrement d'un forfait mobile illimité. Vous pourrez donc appeler, envoyer des SMS et des MMS sans compter, notamment depuis et vers la France métropolitaine. Mais cela sera aussi valable lors de vos déplacements dans l'Union européenne.

Et, comme son nom l'indique, l'abonnement vous permet de profiter de 70 Go de data pour naviguer, télécharger et streamer depuis votre téléphone mobile. Vous disposerez également de 10 Go pour continuer vos activités sur Internet depuis l'Europe et les DOM. Enfin, sachez que si vous dépassez l'enveloppe de données comprise dans votre forfait, vous pourrez toujours arpenter le web, mais avec un débit réduit.