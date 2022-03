RED by SFR ou B&You : quel forfait mobile 100Go en promotion choisir ?

RED by SFR compte bien faire des émules avec cette offre très complète destinée à répondre aux besoins de la majorité de celles et ceux qui possèdent un smartphone. Ainsi, RED by SFR renouvelle son offre Big RED 100 Go pour seulement 13€/mois pendant 12 mois . N'attendez pas trop pour en profiter, puisque cette offre est disponible jusqu'au 21 mars, minuit.

Et ce forfait mobile RED by SFR est vraiment idéal ! Tout d'abord, comptez sur un enveloppe de données mobiles comprenant 100 Go mensuels, une offre conséquente et performante, grâce à votre accès à la couverture et la qualité du réseau 4G de SFR. Et si vous arriviez au bout, sachez que vous pouvez augmenter votre forfait de 50 Go supplémentaires contre 10€ pour ne pas tomber en panne avant la fin du mois. Pour prendre le relai, ne négligez pas non plus le réseau SFR Wi-Fi auquel vous pouvez librement vous connecter dès lors que celui-ci est disponible.