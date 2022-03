Nouvelle promo Free avec ce forfait mobile 90Go à 9,99€

Commençons par l'essentiel avec ce forfait mobile Free ! Tout d'abord, bénéficiez des appels et SMS en illimité dans l'Hexagone et les DOM (hors Mayotte), les MMS étant illimités en France métropolitaine, ainsi que vers l'Hexagone. En zone Europe et DOM, pas de souci, Free vous accompagne avec à nouveau appels SMS et MMS en illimité vers la métropole ainsi que 10 Go d'internet.

Plus encore, en métropole, l'enveloppe est énorme avec 90 Go de données mobiles mensuelles, un excellent moyen de facilement scroller vos fils d'actualité ou encore regarder un film directement avec votre smartphone ! Et bien sûr, le réseau Free Wi-Fi prend le relai à votre guise lorsqu'il est disponible.