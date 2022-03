RED by SFR : dernières heures pour les forfaits BIG RED à tout petit prix

Pour être au plus proche de vos besoins, RED by SFR vous a concocté trois offres. La première comporte 5 Go de données mobiles mensuelles, la deuxième 100 Go , et la troisième 200 Go . De quoi plaire à celles et ceux qui ont besoin de l'essentiel comme les datavores. Au cas où, vous pouvez effectuer, chaque mois, jusqu'à 4 recharges mensuelles de 1 Go contre 2€/recharge pour le forfait 5 Go, ou une recharge de 50 Go contre 10€ pour les forfaits 100 Go et 200 Go. Bien sûr, vous pouvez vous connecter à SFR Wi-Fi sans encombre !