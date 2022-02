A moins de 10€, ce forfait 40Go profite d'une belle promo

Vous ne savez pas de quoi demain sera fait ? Vous n'aimez pas les contrats ou encore les offres qui évoluent tous les 6 mois ? Lebara est fait pour vous ! Avec ce forfait mobile prépayé, vous pouvez chaque mois renouveler votre forfait, ou non, c'est vous qui décidez ! Ainsi, Lebara vous propose son offre mobile comprenant 40 Go de datas par mois à seulement 9,99€/mois !

Comme l'offre est sans engagement, vous êtes donc libre d'aller voir ailleurs quand bon vous semble ! En plus, pour votre premier mois, Lebara vous offre 2 Go de données mobiles en plus, et ne vous facture pas de nouvelle carte SIM, alors que la norme est de payer 10€ chez la très grande majorité des opérateurs. Enfin, n'oubliez pas que nouvel opérateur ne rime pas forcément avec nouveau numéro de téléphone. Vous n'avez qu'à composer le 3179 et demander votre code RIO.