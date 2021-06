Ce PC Portable Gaming Acer Nitro 5 profite de 300€ de réduction chez Fnac

Commençons par ce qui intéressera les fans de jeux vidéo : les performances du Nitro 5. Acer a doté son ordinateur portable d'un processeur Intel Core i5-8300H grimpant jusqu'à 4 GHz, de 16 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage SSD. L'appareil comprend également une carte graphique GeForce GTX 1660 Ti signée NVIDIA.

Ainsi équipé, l'appareil est capable de satisfaire les demandes des derniers jeux du moment. Il conviendra aussi à d'autres usages, les composants pouvant répondre à des besoins professionnels quotidiens. Le disque dur SSD, par exemple, participera à accélérer le lancement des applications et fera gagner en productivité.

Ces composants sont logés dans un modèle au format 15,6", une diagonale régulièrement plébiscitée parce qu'elle constitue le meilleur compromis entre le confort visuel de l'écran et un appareil facile à transporter. Bien entendu, Acer a ajouté sa patte personnelle au profil de cet ordinateur.