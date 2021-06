Xiaomi Mi 10T Pro 5G : l'excellent smartphone 5G profite d'une belle promo

Dévoilé au grand public à la fin du mois de septembre 2020, le Xiaomi Mi 10T Pro est un smartphone équipé d'un écran Full HD+ de 6,67 pouces, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go et d'une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 33W. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android.

Concernant la photo, on notera la présence d'un capteur principal de 108 + 13 + 5 MP et d'un capteur frontal de 20 MP.