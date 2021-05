Prixtel : les forfaits mobiles flexibles sont encore plus avantageux

Enfin, la dernière offre s'adresse aux inconditionnels de l'Internet mobile. Ce n'est pas pour rien que ce forfait s'appelle « Le géant ». Sans surprise, c'est donc celui qui coûte le plus cher, avec un prix variant entre 12,99 et 22,99 €/mois, la première année. Un tarif mensuel qui sera ensuite compris entre 19,99 € et 29,99 €.

Mais en contrepartie, l'offre vous laissera jusqu'à 200 Go de données mobiles chaque mois. Et à l'instar du forfait précédent, il comprend également 15 Go à utiliser depuis les DOM et l'UE. De plus, notez que le forfait « Le géant » inclut aussi les appels illimités vers les mobiles et fixes américains et canadiens, ainsi que vers les fixes des DOM et de l'UE.

Dans le détail, à combien vous reviendra le forfait chaque mois ? Voici un petit récapitulatif :