Le Xiaomi Mi 11 5G à 1€+8€/mois avec Bouygues Telecom et le forfait Sensation Avantages Smartphone

Le forfait Sensation Avantages Smartphone de 90 Go est une enveloppe d'internet mobile et de communication quasi illimitée. En effet, avec une telle quantité de données mobiles, vous pourrez naviguer sur internet en toute liberté avec votre Xiaomi Mi 11 5G, en profitant des hauts débits des réseaux 4G et 5G disponibles et à venir en France métropolitaine. Mais pas que !

Lors de vos voyages dans les DOM, au sein de l'Union Européenne ou encore en Suisse, vous pourrez consommer jusqu'à 35 Go de data, décomptés de l'enveloppe initiale du forfait mobile. De quoi poursuivre vos activités en ligne en toute tranquillité, même en vacances ou en déplacement professionnel à l'étranger !

A noter que le forfait Sensation Avantages Smartphone 90Go de Bouygues Telecom intègre un bonus qui ravira les aficionados du streaming vidéo : internet illimité le week-end ! Ainsi, vous pourrez regarder sur votre smartphone toutes vos séries et films préférés disponibles sur Netflix, Prime Video ou encore Disney+, sans compter !

De plus, l'offre intègre le bouquet TV mobile Pop Culture qui regroupe plus de 50 chaines TV en haute définition via B.tv HD. Quant à ceux qui préfèrent la lecture, ils seront ravis de découvrir le bouquet Cafeyn by LeKiosk qui propose plus de 1000 titres en lecture illimitée !

Concernant la partie communication, ce forfait Sensation Avantages Smartphone inclus les appels illimités, ainsi que les SMS et les MMS illimités en France et depuis les DOM, l'Europe et la Suisse. A l'inverse, si vous souhaitez appeler à l'étranger, l'enveloppe intègre un volet vers l'international. Ainsi, les appels sont également illimités vers les mobiles aux États-Unis, au Canada, en Chine et vers plus de 120 destinations.



Enfin, il ne vous reste plus qu'à profiter de cet excellent bon plan proposé par l'opérateur français.