Forfait mobile : une offre irrésistible avec 50 Go à moins de 10€ sur le réseau Orange ou SFR

Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons tout de suite qu'au moment de la souscription, vous devrez choisir le réseau de votre choix entre Orange et SFR. Le forfait est logiquement sans engagement de votre part, ce qui vous permettra de résilier à n'importe quel moment. La promotion est disponible jusqu'au 27 octobre. Maintenant, passons au gros morceau !

En effet, Prixtel adaptera ses prix mensuels en fonction de votre consommation de datas. Pour faire simple, si vous utilisez moins de 50 Go en 4G+, vous devrez débourser 9,99€/mois (puis 14,99€/mois au bout d'un an). L'échelon entre 50 et 100 Go consommés vous reviendra à 14,99€/mois (puis 19,99€/mois après un an). Enfin, si vous vous situez entre 100 et 200 Go, la facture sera de 19,99€/mois (puis 24,99€/mois après un an d'abonnement).

Notez que ce dernier palier donne également accès aux appels et SMS/MMS illimités en France vers l'Union Européenne, les DOM et les USA. C'est idéal si vous avez de la famille en dehors de l'Hexagone.