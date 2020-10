Un PC portable Acer Aspire 14" Full HD sous Ryzen 5 à moins de 500€

Passons désormais aux principales caractéristiques du PC portable.

Le Acer Aspire 3 est équipé d'un écran Full HD de 14 pouces (résolution résolution de 1920 x 1080 pixels), d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, d'une carte graphique AMD Radeon Vega 8, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 10.



À propos de la connectique, on retrouvera une carte Wi-Fi 802.11 ac, la technologie Bluetooth 4.2, 1 port HDMI, 2 ports USB 3.2, 1 port USB 2.0 et 1 jack combo audio/micro.