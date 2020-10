Forfaits mobiles : 3 offres sans engagement pour payer moins cher 🔥

Pour ce prix, CDiscount fait profiter des traditionnels appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Le point fort de cette offre réside dans sa très généreuse enveloppe de data. 100 Go de données mobiles 4G sont ainsi disponibles en France métropolitaine. A l'étranger, lors de ses déplacements dans 30 pays d'Europe (l'UE et trois pays supplémentaires) et dans les DOM, on disposera également de 10 Go de data.

Et si vous n'avez pas besoin de 100 Go de données mobiles, tournez-vous vers une autre des offres CDiscount Mobile. Le site propose également une version à 60 Go pour 4,99 € pendant 12 mois.