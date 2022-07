Forfait mobile pas cher ? Voici comment faire baisser la facture 🔥

Prixtel lance une vaste opération séduction sur ses différents forfaits 4G flexibles, qui prendra fin pour la plupart le 12 juillet prochain. À commencer par le petit, proposant de 20 à 40 Go de données, à partir de 4,99€ par mois pendant un an (7,99€ pour 30 Go, et 9,99€ pour 40 Go), avant de passer à 7,99€, 10,99€ ou 12,99€ par mois, selon la quantité de données choisie.

Vient ensuite le grand, qui comme son nom l'indique propose une enveloppe de données plus généreuse de 60 à 100 Go. Celui-ci est affiché actuellement à partir de 6,99€ par mois (9,99€ pour 80 Go et 12,99€ pour 100 Go), avant de passer à 9,99€, 12,99€ ou 15,99€ par mois après la première année.

Pour terminer, Prixtel propose une offre exceptionnelle sur son forfait penta. En plus de comprendre une jolie quantité de données de 100 à 160 Go, ce forfait a la particularité de supporter la 5G. Si vous disposez d'un téléphone compatible, n'hésitez pas à souscrire à cette offre à partir de seulement 9,99€ par mois (12,99€ pour 130 Go et 15,99€ pour 160 Go) pendant un an, puis à 12,99€, 15,99€ et 18,99€ par mois.

Quel que soit le forfait sur lequel vous jetez votre dévolu, tous sont assurés sans engagement, pour une résiliation simplifiée si vous souhaitez notamment mettre fin à votre abonnement avant la fin de la première année.