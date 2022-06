Ultimes heures pour profiter du forfait Cdiscount Mobile 100 Go à 7,99 €/mois

Pour en revenir au forfait qui nous intéresse aujourd'hui, précisons que l'enveloppe internet mobile de 100 Go passe par le réseau Bouygues Télécom. Elle est utilisable en France métropolitaine. Avec un tel volume de datas en 4G, vous allez pouvoir naviguer sur internet, regarder des vidéos et jouer en ligne sans aucune limitation. Ce n'est bien évidemment pas tout puisque les appels et les SMS/MMS sont de leur côté illimités au sein de l'Hexagone.

Ajoutons à cela le fait que ce forfait vous accompagnera durant vos déplacements au sein de l'Union Européenne et dans les DOM. Les appels et les SMS/MMS y demeureront illimités et vous pourrez même y consommer jusqu'à 12 Go de datas. Parmi les destinations prises en charge, 30 se situent en Europe (UE, Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 en Outre-mer. Ainsi, Cdiscount Mobile restera constamment à vos côtés durant ces vacances d'été.