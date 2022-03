50Go à 4,99€/mois : payez votre forfait moins cher avec cette offre sans engagement

Comme pour les forfaits mobiles Le petit et Le grand, Le géant comprend les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Europe et les DOM vers ces mêmes zones ainsi que la Métropole. Mais en prime, celui-ci possède une forte dimension internationale puisque vous bénéficiez des appels illimités vers les fixes et mobiles vers l'Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada, entre autres), de même que les appels illimités vers les fixes d'UE et de DOM depuis la France métropolitaine.

Et bien sûr, pour continuer à communiquer avec vos amis à distance ou encore une soirée streaming impromptue, ce sont 20Go de données mobiles mensuelles qui vous accompagnent dans les DOM, comme en Zone Europe, avec Prixtel !