A moins de 5€, ce forfait sans engagement propose 50Go !

Les offres Prixtel sont toujours intéressantes d'une part à cause des tarifs et de l'autre par son côté évolutif. En effet, Prixtel propose trois forfaits : le petit, le grand et le géant. Chacun d'eux est composé de trois paliers de data à utiliser par mois. Ainsi le petit propose entre 50 et 70 Go, le grand entre 100 et 140 Go. Et le géant propose entre 140 et 200 Go.

Le forfait qui nous intéresse ici est le petit. Voici comment il est découpé :



Ainsi en fonction de votre consommation mensuelle vous allez payer plus ou moins cher. Et les autres forfaits sont calqués sur le même modèle. À vous de choisir celui qui vous correspond.