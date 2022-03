Face à RED by SFR, B&You relance son offre 100Go à 9,99€

Souscrire ce forfait c'est également faire confiance au réseau Bouygues Telecom pour vous accompagner partout. En effet, le réseau couvre la majorité du territoire français. Et vous pouvez même en profiter lorsque vous partez dans l'Union Européenne. Le forfait 100 Go vous alloue une enveloppe de 15 Go/mois à utiliser à l'étranger. Ce qui peut être très pratique pour aller consulter ses mails, utiliser le GPS ou un traducteur instantané par exemple.

Il s'agit d'un forfait 4G/4G+ donc avec des débits de navigation et de téléchargement plus que correct. Ainsi vous allez pouvoir profiter de vos plateformes de streaming préférées sans perte de qualité et visionner vos films, séries et streamers favoris en Full HD et même plus.