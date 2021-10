Un forfait mobile 20Go à moins de 5€, c'est possible ! Voici comment faire

De plus, vous bénéficiez par ailleurs des appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine ainsi que depuis l'Europe et les DOM. Notez que vous pouvez contacter 200 correspondants différents au maximum par mois, et appeler durant 2h consécutives au maximum vers un même numéro. Hors du territoire métropolitain, vous profitez également de 10 Go d'internet mensuel. Notez, de plus, que les transferts d'appel vers votre messagerie sont inclus.

Avec Prixtel, vous profitez par ailleurs de qualité et de la couverture du réseau 4G et 4G+ de SFR selon disponibilité. Et en prime, votre forfait est neutre en CO2. Autant que qualités qui permettent à ce forfait d'atteindre la troisième place de notre classement 100% indépendant des meilleurs forfaits mobiles à moins de 5 euros par mois, mais aussi la cinquième place parmi les meilleurs forfaits mobiles, toutes catégories confondues, en 2021.