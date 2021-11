Dotée d'une RTX 3070, ce PC portable Acer Predator Helios est un vrai bon plan Black Friday

Parlons maintenant un peu technique en détaillant les specs de cette machine de guerre qui, niveau configuration, vous laissera tranquille pendant un bon petit moment. Et ça commence par son bel écran de 15,6" en Full HD capable d'avoir une fréquence d'affichage de 144 Hz. Autrement dit : vous verrez absolument toutes les subtilités de mouvement de vos adversaires à l'écran.

Le processeur est un Intel Core i7-10750H à 6 cœurs avec une fréquence de base de 2,6 GHz qui peut monter jusqu'à 5 GHz en mode Turbo. Pour la mémoire vive, c'est deux slots qui sont occupés pour un total de 16 Go en DDR4 2933MHz, extensible jusqu'à 32 Go. Et bien sûr la fameuse carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 8Go. Le stockage, lui, se fait sur un SSD de 512 Go PCIe NVMe.

Il supporte bien sûr le GSync, avec un temps de réponse de 3 millisecondes. L'autonomie quant à elle est de 6h, ce qui est plutôt élevé compte tenu de la puissance nécessaire pour faire tourner cette grosse configuration correctement. Ce qui justifie amplement les 1199€ demandés pour son achat.