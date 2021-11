Pour le Black Friday, ce PC portable ASUS 14" FHD avec sa sacoche est bradé chez Cdiscount

Le PC portable ASUS E410MA-EB1806WS est un excellent ordinateur certes basique, mais réactif et de qualité. Son bel écran de 14 pouces FHD affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels. Il bénéficie d'une large gamme de couleurs et possède la technologie anti éblouissement. L'ordinateur portable embarque le processeur Intel Pentium Silver N5030 à 1.1 GHz, dispose de 4 Go de mémoire vive et d'un espace de stockage interne de 128 Go Flash eMMC. Polyvalent, ce PC signé Asus s'utilise aussi bien pour un usage bureautique que multimédia. Du côté de l'interface, il propose une prise combo casque et microphone en plus des USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 et HDMI. Son coloris « Dreamy white » gris clair est frais et élégant.