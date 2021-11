Le PC portable Lenovo IP 5 Pro chute de prix juste avant le Black Friday

C'est 300€ d'économie que propose Boulanger sur le Lenovo IdeaPad 5 Pro , soit 25% de réduction sur son prix d'origine pour un ordinateur portable costaud. Totalement neuf, vous pouvez l'acquérir pour 899€ sur le site, soit en le commandant, soit en allant le chercher dans l'heure qui suit (en fonction de sa disponibilité bien sûr) dans le Boulanger le plus proche.

En plus de ça, en achetant cet ordinateur vous pouvez bénéficier de 30% de réduction sur une Helight Sleep. Il s'agit d'une petite boîte à placer sur sa table de chevet. Et elle favorise l'endormissement grâce à une action via la lumière rouge. Si vous l'ajoutez dans le panier en même temps que le PC et que vous entrez le code 1159314, vous ne la paierez que 62,99€ au lieu de 89,99€