Cyber Monday : le PC portable gamer Lenovo Legion à prix cassé sur Cdiscount

Avec son Intel Core i5 9300H de 9ème génération cadencé à 2,4 GHz, ses 8 Go de RAM et sa carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti réputée pour son bon rapport qualité-prix, cet ordinateur portable Lenovo Legion a tout ce qu'il faut pour assurer de bonnes performances en jeu et ailleurs sans disposer d'un budget très élevé.

Le stockage est confié à un SSD PCIe 3.0 x2 NVMe d'une capacité de 512 Go pour assurer un Windows 10 rapide et fluide. Vous pourrez installer plusieurs jeux sur ce disque, qui vont profiter de tous les avantages procurés par un SSD NVMe.



L'écran de 15,6 pouces affiche une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels alors que le système son support le Dolby Atmos. La connectique est très bien fournie avec un port USB-C, un Mini-DisplayPort, de l'USB 3.1 Gen 1, du HDMI et une prise Ethernet.