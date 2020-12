Black Friday : les 3 meilleures offres de PC portables en promotion

Le pavé tactile intègre un écran affichant des raccourcis pratiques au quotidien. La machine est animée par un processeur Intel Core i7-10510U de dernière génération doté de 8 Mo de cache et cadencé à 1,8 GHz et 4,9 GHz en mode Turbo Boost. La mémoire vive atteint ici 16 Go pour couvrir tous vos besoins.

Asus a fait le choix de mettre un disque SSD NVMe de 1 To pour offrir un maximum d’espace disque sans nuire aux performances. Côté affichage, sous son allure sobre et discrète, le Zenbook renferme un processeur Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire vidéo. La machine est livrée avec Windows 10.