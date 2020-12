Black Friday : RED frappe fort avec son forfait mobile 160 Go à 15€/mois !

Pendant toute cette journée du vendredi 4 décembre 2020, les nouveaux clients de l'opérateur auront la possibilité de souscrire à ce forfait RED by SFR à 15 euros par mois.

Le forfait comporte des appels et SMS/MMS illimités en France et un internet mobile comprenant 160 Go de data depuis la France métropolitaine.



Au sein de l'UE ou dans les DOM, le client pourra profiter des appels et SMS/MMS illimités et de 15 Go de données mobiles comme s'il était en France.