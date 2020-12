Black Friday : le PC portable Lenovo Ideapad 3 profite d'une très belle promotion

Dontnod s'est forgé une solide réputation avec ses fictions interactives nous plongeant au coeur d'histoires poignantes aux côtés de personnages souvent inoubliables. Le premier exemple qui vient en tête est forcément Life is Strange, dont le succès critique et commercial a révélé le studio aux yeux de beaucoup. Encouragé à poursuivre sur cette voie par les louanges de la presse et des joueurs, Dontnod s'est donc fait une spécialité des récits à la fois intimistes et ambitieux, et le prouve une nouvelle fois avec Twin Mirror. Un titre qui, en dépit de quelques faiblesses et d'une envergure qui tient plus de la nouvelle que du roman-fleuve, parvient à toucher à l'universel en déployant un récit très personnel.