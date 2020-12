Obtenez le smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite pour pas cher sur Darty avant le Black Friday

Ce smartphone signé Xiaomi est une version allégée du Mi Note 10. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 730G, du système d'exploitation mobile Android, d'un écran AMOLED Full HD+ de 6,47 pouces (définition de 2340 x 1080px), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible via carte microSD non fournie) et d'une batterie de 5260 mAh compatible charge rapide (100% en seulement 64 minutes de charge).



La partie APN se compose de 4 caméras dont un appareil photo principal de 64 MP embarquant un capteur Sony IMX686.