Craquez pour ce PC Portable gamer Acer Predator et faites vous rembourser 200€ sur Cdiscount

Voilà des offres comme nous les aimons, une configuration plutôt musclée pour un prix très raisonnable. Vendu 1049 € par Cdiscount, le PC portable Acer Predator avec écran 15,6“ Full HD est éligible à une offre de remboursement en ligne de 200 €. Moins de 850 € pour cette configuration, c’est un très bon plan.

Il est animé par un processeur Intel Core i5-9300H cadencé à 2,4 GHz épaulé par 8 Go de mémoire vive. Côté stockage, Acer a fait le choix d’un disque SSD nVME M.2 de 256 Go pour assurer un démarrage rapide à cette machine fonctionnant sous Linux.

Mais la partie la plus importante de cette configuration se cache du côté du processeur graphique. Ici, on retrouve un Nvidia RTX 2060 avec 6 Go de mémoire vidéo.