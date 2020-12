Black Friday Week : l'écran PC gaming Samsung 27'' LED à prix cassé

Si vous recherchez un écran PC confortable pour jouer, le 27" de Samsung est la bonne solution. Proposé à moins de 255 € avec sa dalle VA incurvée, vous pourrez profitez de vos jeux avec une image nette au rafraichissement rapide et à un temps de réponse très court.

Il offre une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels avec une compatibilité G-Sync Nvidia et FreeSync AMD pour vous offrir une immersion parfaite dans les meilleurs jeux du moment. Avec son taux de rafraichissement à 240 Hz et son temps de réponse à seulement 4 ms, adieu les effets de flou et de trainé. Ici, tout est net et fluide.