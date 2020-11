Le smartphone Oppo Find X2 Lite profite de 150 € de réduction et d'écouteurs offerts sur Amazon

Ce modèle Lite de l'Oppo Find x2 ne fait pas dans la légère côté performances. Le smartphone possède en effet de solides arguments, pour un prix qui, lui, est réellement light.

L'Oppo Find x2 Lite, c'est d'abord un écran AMOLED d'une résolution de 2400 x 1080 p d'une très grande élégance sur un appareil fin et léger (seulement 180 g). Il embarque un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 765 5G, 8 Go de mémoire vive et 128 Go d'espace de stockage interne. Sa partie photo est particulièrement réussie avec un quadruple capteur arrière dont le principal fait 48 MP. La partie vidéo est elle aussi au rendez-vous grâce à une stabilité épatante. L'objectif avant de l'appareil est de 32 MP, ce qui vous permettra de prendre des selfies d'une très belle qualité.

Côté endurance, le smartphone offre également de bons résultats grâce à sa batterie de 4025 mAh adapté à la charge rapide. L'appareil est vendu dans un coloris noir lunaire très chic et tout en sobriété.