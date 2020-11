Black Friday : RED by SFR lance deux forfaits BigRED 50 et 200 Go à prix fous

Les Black Friday 2020 arrive dans une semaine en France mais RED by SFR a déjà anticipé l'événement en proposant deux forfaits au choix.

Le premier forfait mobile concerne une offre contenant 50 Go de data en 4G+. Il comprend également les appels et les SMS/MMS illimités en France Métropolitaine ainsi qu'une enveloppe de 8 Go de données mobiles en Union Européenne et dans les DOM.

Le prix du forfait ? 12 euros par mois.